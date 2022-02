Non è necessario istituire un «diritto al telelavoro». Lo pensa la Commissione dell’economia e dei tributi del Consiglio degli Stati (CET-S) che ha respinto, anche se 5 voti a 4 e tre astensioni, una mozione inoltrata dal «senatore» Hans Wicki (PLR/NW).

Stando al testo della mozione il Consiglio federale dovrebbe presentare un progetto di revisione del diritto del lavoro che istituisca il libero esercizio del telelavoro, lasciando a datore di lavoro e dipendente una larga autonomia nel definire pause, durata del lavoro e reperibilità, come anche la possibilità di lavorare nei fine settimana o la notte. I dipendenti, stando alla mozione, dovrebbero avere il diritto di definire autonomamente gli orari di lavoro, comprese le pause e i tempi di riposo, nel rispetto delle necessità aziendali.

Per la maggioranza della commissione, la legislazione attuale basta e avanza e non vi è bisogno di intervenire, sottolinea una nota odierna dei servizi parlamentari. Sulla scorta di queste riflessioni, la CET-S ha respinto nettamente un’altra mozione sul tema presentata dal consigliere agli stati Daniel Jositsch (PS/ZH) che domandava una modifica delle basi legali del diritto del lavoro per includervi il lavoro a domicilio (telelavoro), adeguando inoltre la legge sul lavoro, l’ordinanza sulla tutela della salute e il Codice delle obbligazioni.