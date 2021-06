Tali risultati rafforzano una tendenza già rilevata negli ultimi anni, ovvero un cambiamento del comportamento degli utenti in relazione alla digitalizzazione. Durante l’anno in rassegna la quota di mercato delle lettere rispetto al giro d’affari complessivo è stata del 37%, raggiungendo così il suo livello più basso. Cinque anni or sono, tale quota superava ancora la soglia del 50%.

PostCom riconosce peraltro che diversi mesi sono stati contraddistinti da «eventi di forza maggiore» concernenti gli invii di pacchi e lettere. In questo contesto, il 98% delle lettere per posta A e il 99,2% di quelle per posta B sono giunte a tempo presso il loro destinatario, superando l’obiettivo prefissato del 97%. La Posta ha pure fatto meglio della soglia del 95% per quanto riguarda i pacchi, raggiungendo quota 95,4% per gli invii «Priority» e 95,5% per quelli «Economy».