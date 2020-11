Lo scorso marzo, i dipendenti della Posta, ma anche di DHL, DPD e altri servizi di consegna, hanno fornito un ottimo lavoro a favore della clientela. Attualmente, i cittadini sono di nuovo a casa mentre all’orizzonte si intravvedono i grandi appuntamenti dello shopping: Black Friday, Cyber Monday e le feste di fine anno rappresenteranno un gran sovraccarico di lavoro. «La logistica non è pronta per affrontare questa situazione», sostiene oggi Syndicom lanciando l’allarme.

In totale, i macchinari per lo smistamento dei pacchi in Svizzera possono trattare circa 1,6 milioni di pacchi al giorno. Il sindacato è convinto che questo volume verrà superato nelle settimane che precedono Natale. Per il personale, già sfiancato dal lockdown primaverile, ciò significa ancora ore supplementari di lavoro e straordinari.