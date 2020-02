Funivie Svizzere ha stilato un bilancio positivo a metà della stagione invernale. A fine gennaio, a livello nazionale il numero di utenti è cresciuto del 17,8% rispetto alla media quinquennale. In Ticino l’aumento è stato del 163,4%, dopo alcune stagioni poco brillanti.

Tutte le regioni incluse nel monitoraggio mostrano un incremento o delle cifre positive. Il balzo avanti a sud della Alpi è dovuto al fatto che tre degli ultimi cinque anni utilizzati come base di confronto - il 2014/15, il 2015/16 e il 2016/17 - sono stati particolarmente deboli a causa delle condizioni della neve, precisa un comunicato. Grazie a un innevamento più abbondante quest’anno, le aziende ticinesi hanno potuto migliorare i risultati.

Nel complesso le imprese del settore sono molto soddisfatte dell’andamento attuale. Se la meteo sarà favorevole anche nella seconda metà della stagione, ci sono buone probabilità che gli impianti di risalita svizzeri registrino un rialzo per il terzo inverno consecutivo.

Unica macchia in questo quadro positivo: diverse località a bassa altitudine non hanno ancora iniziato la stagione a causa della mancanza di neve. Questi piccoli comprensori sciistici sono abituati a subire forti variazioni da un anno all’altro, ma questa stagione rischia di trasformarsi in una vera e propria sfida finanziaria, sottolinea il comunicato.