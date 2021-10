La parete rocciosa sopra la strada per Vals è a rischio crollo. Per prevenire i danni dovuti agli smottamenti, l’Ufficio tecnico dei Grigioni ha previsto per la prossima settimana delle operazioni di brillamento controllato. Le masse rocciose, che si trovano 150 metri sopra le gallerie artificiali Steintöbeli, sono instabili e di grandi dimensioni. Per questa ragione saranno rimosse mediante un brillamento controllato. In questo modo si intende evitare l’incombente crollo e il danneggiamento delle gallerie artificiali e garantire la sicurezza dei lavori di sistemazione previsti in seguito. Lo comunica l’Ufficio tecnico dei Grigioni.

Svolgimento del brillamento

Il brillamento è previsto per martedì 12 ottobre 2021. Per eseguire le operazioni e il successivo sgombero del terreno, la strada deve essere chiusa completamente al traffico, anche pedonale, tra le ore 9.40 e le ore 17.00. Data la difficile conformazione del terreno e le eventuali cattive condizioni atmosferiche, ci potrebbe essere un rinvio delle. Le date sostitutive sono giovedì 14 ottobre e martedì 19 ottobre 2021. Il brillamento avverrà in accordo con gli uffici competenti. La cartina e l’elenco dei cantieri aggiornati con le informazioni dettagliate riguardo ai lavori e ai disagi sono disponibili su www.strassen.gr.ch.

Piano di misure

Durante i lavori di sgombero e di messa in sicurezza della roccia effettuati nell’estate 2021, oltre alle masse instabili di piccole dimensioni è stata constatata anche la presenza di una torre di roccia più grande e di altre masse libere al di sopra di essa. Queste si trovano in una formazione rocciosa non visibile dalla strada, circa 150 metri sopra la strada cantonale. Dagli accertamenti geologici e geotecnici effettuati è da prevedere un imminente crollo parziale o totale. In tale contesto sono da attendersi importanti danni alle gallerie artificiali e addirittura la loro completa distruzione. Di conseguenza l’Ufficio tecnico è costretto ad adottare misure già prima di procedere alla sistemazione delle gallerie artificiali. Il piano di misure comprende un immediato brillamento preventivo affinché sia possibile evitare l’incombente crollo sulle gallerie artificiali e al contempo garantire la sicurezza dei successivi lavori di sistemazione. Gli speroni di roccia a rischio di crollo, di circa 400 metri cubi di volume, saranno rimossi mediante un brillamento controllato.

Negli scorsi anni, l’Ufficio tecnico ha già sistemato diversi manufatti e gallerie artificiali lungo la strada per Vals. Con il progetto in corso, nel 2022 si intende risanare e rinforzare entrambe le gallerie artificiali Steintöbeli 1 e 2, che si trovano pochi chilometri prima di Vals e sono direttamente confinanti con il lato nord della cava Schmitteli.

©CdT.ch - Riproduzione riservata