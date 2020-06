Sono stati confermati i brogli elettorali alle elezioni per il Gran Consiglio turgoviese dello scorso 15 marzo nel distretto di Frauenfeld. «Almeno 86 e al massimo 99 schede elettorali» del PVL sono state rimosse e sostituite da schede dell’UDC. Il risultato elettorale deve ora essere corretto.

Dallo scorso 12 giugno, le indagini vengono svolte nei confronti di una determinata persona. Al momento non vengono tuttavia fornite indicazioni sul presunto colpevole. A metà maggio, lo stesso procuratore aveva indicato che la procura aveva interrogato quattro persone e che la cerchia dei colpevoli si era nettamente ristretta dopo aver condotto ulteriori interrogatori. In quell’occasione, Haffter aveva anche confermato ufficialmente i brogli, ma non era ancora noto il numero di schede falsificate.