Poco prima di mezzanotte, un residente ha notato le fiamme nei due edifici. I 35 vigili del fuoco intervenuti sul posto hanno evitato che l’incendio si propagasse anche a una terza stalla. Nei due edifici bruciati non c’erano animali. La polizia cantonale grigionese ha avviato un’inchiesta per stabilire le cause dell’accaduto.