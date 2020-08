La 28. edizione del brunch in fattoria, ormai un must della Festa nazionale, ha dovuto fare i conti con il coronavirus. Molte famiglie contadine hanno alzato bandiera bianca: quest’anno sono state quasi 150 a offrire specialità locali agli ospiti, sovente gente di città. L’anno scorso avevano aderito all’iniziativa oltre 350 aziende agricole.

In un comunicato diramato oggi, l’Unione svizzera dei contadini spiega che numerose aziende hanno rinunciato all’evento per le misure di protezione anti-COVID-19 che avrebbero dovuto approntare. Ma il grande interesse per il brunch si è confermato.