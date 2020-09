Per la presidenza del partito, carica ricoperta al momento dal Consigliere agli Stati di Friburgo Christain Levrat, sono in lizza due deputati che aspirano a una copresidenza: Mattea Mayer di Zurigo e Cédric Wermuth di Argovia, dati per favoriti, che però dovranno ancora vedersela con una candidatura unica inoltrata dal 25.enne Martin Schwab di Nidau (BE).