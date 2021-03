Brutto colpo per l’aeroporto di Berna, scalo regionale che - come quello di Lugano - sta lottando per la sua sopravvivenza: alla luce dell’incertezza legata al coronavirus la locale compagnia aerea Flybair ha deciso di congelare l’attività.

Obiettivo del consiglio di amministrazione è di riprendere i collegamenti previsti nel 2022, spiega la società in un comunicato odierno. Chi ha già prenotato per l’anno in corso sarà rimborsato. L’azienda ritiene che il suo «letargo annuale» - così viene descritto - sia frutto di una decisione dettata dal buon senso: si tratta in particolare di non sprecare i soldi reperiti con il crowdfunding (raccolta di denaro presso il grande pubblico).