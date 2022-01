Carsten Spohr si è ritrovato un regalo avvelenato sotto l’albero. Di quelli che, come li scarti, vorresti rispedirli al mittente con qualsiasi mezzo. Poco prima di Natale, in un’intervista concessa alla Frankfurter Allgemeine Zeitung, l’amministratore delegato del gruppo Lufthansa ha snocciolato cifre pesanti, anzi pesantissime: la compagnia e le varie controllate – fra cui Swiss – cancelleranno trentamila voli da qui al termine della stagione invernale, il 10% del totale in calendario. Il motivo, beh, è presto detto. La solita pandemia e, soprattutto, l’incedere della variante Omicron. Paura di volare, equipaggi in quarantena, restrizioni sanitarie. Un disastro.

Spohr, tuttavia, si è spinto oltre. Affermando che il gruppo, nello stesso periodo, manterrà qualcosa come diciottomila voli fantasma...