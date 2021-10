Budget sforato di 100 milioni di franchi

Le forze armate svizzere sono alle prese con gravi problemi strutturali nell’informatica. Il budget sarà superato di circa 100 milioni di franchi nell’anno in corso. Il capo dell’esercito sta risparmiando, tra le altre cose, sulle munizioni e avrebbe bisogno di quattro volte tanto il personale informatico.

La ragione principale dei problemi è l’enorme numero di progetti IT che l’esercito deve attualmente portare avanti simultaneamente, ha detto il portavoce Stefan Hofer confermando una notizia diffusa dai giornali Tamedia. I problemi erano già emersi nell’autunno 2020, ma la gravità della situazione è diventata palese solo nel corso di quest’anno. Il budget IT per il 2021 era di 460 milioni di franchi, ma ci sarà un superamento di circa 100 milioni di franchi, ha detto Hofer.