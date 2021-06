Si rompe il silenzio riguardante il Béjart Ballet Lausanne (BBL), per il quale un audit globale è stato ordinato la settimana scorsa dopo il licenziamento del direttore a fine maggio. Il Consiglio di fondazione conferma in un comunicato odierno di aver ricevuto una lettera anonima contenente una serie di accuse, fra cui mobbing e molestie sessuali, contro la direzione della compagnia.

Il Consiglio di fondazione non desidera svelare il contenuto della missiva. Secondo una decina di ex dipendenti del BBL ci sarebbero stati casi di pressione psicologica e molestie sessuali in seno all’azienda, nonché consumo di cannabis e nepotismo. Lo affermano 24 heures e la RTS che hanno ottenuto un esemplare della lettera.