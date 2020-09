(Aggiornato alle 11.27) L’Assemblea federale ha proceduto al rinnovo integrale di 37 giudici ordinari e 12 non di carriera al Tribunale federale per il periodo 2021-2026.

I democentristi gli rimproveravano di aver preso diverse decisioni contrarie alla linea del partito. Si era in particolare pronunciato per il trasferimento di dati di migliaia di clienti UBS alla Francia nel 2019. Donzallaz, 58 anni, è giudice federale dal 2008.

Questa intrusione della politica, che rimette in discussione l’indipendenza dei giudici, aveva suscitato numerose reazioni. In un’intervista alla NZZ il principale interessato aveva detto di temere sempre più questo tipo di pressioni politiche in futuro. «Oggi, tocca a me, ma altri giudici potrebbero ritrovarsi ben presto nella stessa situazione». «L’UDC strumentalizza la giustizia per i propri obiettivi politici», aveva aggiunto Donzallaz.