Non si placa il polverone di polemiche sui presunti abusi alla RTS sollevato dall’indagine dettagliata e puntuale pubblicata sabato da Le Temps, che tira in ballo anche l’ex presentatore «star» Darius Rochebin e i vertici dell’azienda, accusati di lassismo. Il direttore generale Pascal Crittin si dice «scioccato» dal numero di persone che affermano di essere vittime e afferma di voler far piena luce sull’accaduto.

In un’intervista pubblicata oggi da Le Matin Dimanche, Crittin promette che «da domani faremo verificare tutte le nuove informazioni contenute nell’articolo. Un’azienda esterna esaminerà se il dispositivo in vigore necessita di migliorie». Non è l’impresa che conosco, sostiene ancora Crittin, aggiungendo che «non è accettabile che le vittime non osino testimoniare». «La parola deve essere liberata».

Il direttore ammette comunque di essere stato informato, nel 2017, del fatto che Rochebin possedeva due falsi conti Facebook e di averlo richiamato all’ordine. «Non copriamo nessuno», aggiunge, sottolineando che Le Temps parla di tre persone su dieci anni per un’azienda di 1800 collaboratori. «Ogni caso conta. Quando riceviamo denunce le trattiamo, come avvenuto sette volte negli ultimi dieci anni», sostiene.

Sorpresa in Francia

Nel frattempo, non si sono fatte attendere le reazioni dalla Francia, dove Darius Rochebin è attivo dalla scorsa estate. LCI, il canale televisivo per il quale lavora, proprietà di TF1, ha deciso per il momento di sospendere il programma di interviste con personaggi di rilevo condotto dal giornalista svizzero.

In una nota, il gruppo ricorda la presunzione di innocenza e afferma che Rochebin desiderava essere liberato alcuni giorni per ritrovare la sua famiglia e lavorare con il suo avvocato.

Il responsabile dell’emittente ha aggiunto a Le Figaro di non essere al corrente di «nessun incidente di questa natura a LCI». Sulla stampa a farla da padrone è lo stupore. Libération parla di «fatti lontani mille miglia dall’immagine pubblica del giornalista», mentre Le Monde e Mediapart pongono l’accento sulle «accuse gravi».

L’inchiesta

Molestie sessuali, gesti inappropriati, abuso di potere, c’è tutto questo e tanto altro nell’inchiesta di Le Temps. Il dossier ha impegnato tre giornalisti per diversi mesi, e si basa su circa 30 testimonianze anonime.

Un dirigente, ancora in carica, sarebbe stato oggetto di una quindicina di denunce interne per mobbing e molestie. Le testimonianze riguardano anche un altro dipendente con comportamenti inappropriati (si parla di «mano morta» e baci forzati). Secondo Le Temps, la direzione sapeva, ma non ha reagito.

Come detto, i racconti riguardano Rochebin. Una donna sostiene di essere stata baciata con la forza, mentre un’altra racconta di come il giornalista le abbia afferrato la mano e l’abbia messa sui genitali.

Alcuni giovani, che intendevano lanciarsi nel giornalismo, raccontano di come Rochebin, dopo aver loro offerto un caffè o un pranzo, si sia interessato insistentemente alla loro vita sessuale. Uno di loro afferma di aver avuto una relazione con il giornalista.

Dall’indagine è pure emerso che il presentatore aveva creato falsi profili Facebook, a nome di donne, per entrare in contatto con questi giovani. Interpellato da Le Temps, Rochebin ha risposto tramite il suo avvocato: «nega fermamente di aver commesso atti penalmente riprovevoli» e precisa che «non è mai stato oggetto di una denuncia penale, né a maggior ragione di una condanna penale».

La RTS respinge le accuse di lassismo

Già ieri, tramite un comunicato, i vertici della RTS respingevano «fermamente qualsiasi accusa di lassismo nell’affrontare le molestie o nel proteggere i suoi dipendenti». «Se le testimonianze riguardanti il comportamento di Darius Rochebin sono confermate, la RTS esprime il suo sgomento e condanna fermamente qualsiasi violazione o cattiva condotta», proseguiva la nota.

