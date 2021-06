La situazione nelle case di riposo e di cura svizzere continua a distendersi e le strutture beneficiano di un ampio riconoscimento da parte dei famigliari per il lavoro svolto durante la pandemia. Tuttavia ciò ha lasciato delle tracce a livello finanziario e i comuni sono invitati ad intervenire.

Le inchieste condotte da Curaviva Svizzera presso i suoi membri e un’indagine recente su mandato dell’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) hanno permesso per la prima volta di valutare in modo differenziato la gestione dell’epidemia di coronavirus e le sue conseguenze per le case di riposto e di cura, ha indicato oggi l’associazione di categoria degli istituti per persone con bisogni di assistenza.

Stando all’indagine dell’UFSP, l’85% dei famigliari sono soddisfatti della maniera in cui è stata gestita la pandemia. Le strutture e il personale hanno fatto il massimo per curare e assistere i loro residenti in un ambiente che garantisca per quanto possibile la dignità e l’autonomia.

Maggiore flessibilità durante seconda ondata

Gli istituti hanno pagato un pesante tributo a causa della pandemia. Il 49% delle vittime di Covid-19 hanno trascorso l’ultimo periodo della loro vita in una casa di riposo o di cura per anziani. In un anno ordinario, la proporzione di anziani residenti deceduti in un istituto è del 44% in media. Mentre i cantoni avevano regolamentato in maniera severa le visite e le uscite durante la prima ondata, gli istituti hanno beneficiato di una maggiore flessibilità per gestire la crisi durante la seconda. Grazie alla vaccinazione, la situazione è oggi molto più tranquilla.

Calo dei nuovi ingressi

La situazione tesa durante le due prime due ondate e la copertura mediatica importante ha generato un calo dei nuovi ingressi nelle case di cura e di riposo. Molte persone interessate e i loro famigliari hanno manifestato una certa reticenza, sebbene le cure necessarie e l’onere che grava sui parenti lasciasse presagire un collocamento in un istituto. Stando all’inchiesta dell’UFSP, circa due terzi dei responsabili delle strutture hanno constatato un calo dei nuovi ingressi e una riduzione del tasso di occupazione dei letti. L’82% registra inoltre un deterioramento della situazione finanziaria.

Mancati introiti

Le due inchieste effettuate da Curaviva durante l’estate 2020 e nel marzo/aprile 2021 presso gli istituti membri hanno confermato come le case di cura e di riposo siano state colpite finanziariamente. Sulla base delle risposte ottenute, l’associazione di categoria ha calcolato per il 2020 un calo del tasso di occupazione dei letti (-2,5% rispetto al 2019) il che equivale a mancati introiti per 278 milioni di franchi. Dal canto loro, le spese supplementari al netto dei costi delle cure ammontano a circa 107 milioni di franchi. Nel 2020, la COVID-19 ha generato costi non coperti per circa 385 milioni di franchi. E gli istituti hanno continuato a girare in perdita fino alla fine di febbraio di quest’anno, ha rilevato Curaviva. Quest’ultima associazione chiede quindi ai cantoni e ai comuni di agire rapidamente per sostenere finanziariamente gli istituti interessati.

