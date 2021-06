Sciaffusa, dove il voto è obbligatorio, è giunto come al solito in testa, con un tasso di poco superiore al 73%. Percentuali alte anche a Obvaldo (71%), Svitto e Nidvaldo (68%) e Zugo (67%). All’altra estremità si trovano invece Ticino (48%), Ginevra (50%) e Neuchâtel (53%).

Per ritrovare una quota di partecipanti allo scrutinio simile a quella della giornata odierna bisogna riavvolgere il nastro fino al settembre dell’anno scorso, ovvero alla prima votazione svolta in periodo di coronavirus. Per i cinque temi in cartellone, fra cui la legge sulla caccia e la libera circolazione delle persone, si era recato alle urne, effettivamente o metaforicamente, il 59% dell’elettorato.