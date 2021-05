Tra il 10 e il 16 maggio, indica il rapporto settimanale divulgato oggi dall’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), i contagi confermati in laboratorio sono stati 7809, decisamente meno dei 10’320 del periodo 3-9 maggio. L’incidenza nella Confederazione ha oscillato fra i 190.3 casi ogni 100’000 abitanti del Giura e i 52.3 dei Grigioni. Bene anche il Ticino (con 58.3 è il secondo Cantone meno colpito in base a questo parametro), ancora meglio il Liechtenstein (41.3, nessuno ha un dato così basso).

Resta a un livello contenuto pure il totale dei decessi: finora ne sono stati dichiarati 27, contro i 35 della settimana prima. Discorso simile per le ospedalizzazioni, passate da 280 a 195. Il numero di pazienti medio ricoverati per Covid in cure intense è calato da 220 a 198. A essere sottoposte a ventilazione meccanica sono state 157 persone (-6,5%), dal canto suo l’occupazione dei reparti non ha subito grossi scossoni (dal 73% al 70%).