Da giovedì scorso fino alle undici di stamane, la hotline per domande sul coronavirus è stata sollecitata poco più di un migliaio di volte. Lo ha indicato a Keystone-ATS la società Medgate che gestisce il servizio su incarico dell’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP).

Si tratta di un terzo di chiamate in meno rispetto a quelle inoltrate nei primi giorni durante l’epidemia di influenza suina del 2009.

«Chi chiama vuole informazioni, ma non vi è preoccupazione», ha dichiarato Cedric Berset, responsabile della comunicazioni di Medgate. La maggiore necessità di ragguagli riguarda i viaggi nei paesi colpiti dal morbo, soprattutto in Asia.

Un’altra richiesta attiene al rischio di infezione in Svizzera. Chi si è rivolto alla hotline vuole saperne di più sulle misure di protezione contro l’infezione e sul modo con cui il virus viene gestito all’estero, in particolare in Cina.