Burqa sì o burqa no? Il 7 marzo un voto con il volto dissimulato dalle mascherine

È stata definitiva l’iniziativa anti-burqa ed è l’oggetto più controverso della votazione del prossimo 7 marzo in Svizzera. Ecco la posta in gioco dell’iniziativa «Sì al divieto di dissimulare il proprio viso» in meno di due minuti