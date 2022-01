Losanna è stata la prima città in Svizzera a generalizzare il limite di 30 chilometri orari, durante la notte. A Zurigo, entro il 2030, buona parte delle vie del centro diventeranno zona 30. A Winterthur lo stesso obiettivo verrà realizzato nell’arco dei prossimi vent’anni. Fra le ragioni principali, a emergere è sempre la lotta all’inquinamento fonico. Quattro associazioni di diverso orientamento, ovvero il Touring club svizzero, l’Unione svizzera delle arti e mestieri (USAM), LITRA (trasporti pubblici) e la Federazione svizzera dei pompieri (FSP), sono scese in campo per opporsi alla generalizzazione del limite di 30 km/h negli abitati. Basandosi anche sui risultati di un sondaggio, chiedono che venga rispettata la gerarchia e la funzionalità delle varie arterie stradali. Se per quelle...