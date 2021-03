Bisognerà attendere ancora per conoscere il successore di Michael Lauber. La Commissione giudiziaria (CG) ha infatti annunciato oggi che rimetterà a concorso il posto di procuratore generale della Confederazione nel 2021, ma non immediatamente.

Per ora, i tentativi della commissione di individuare la persona che sostituirà Lauber, dimessosi lo scorso agosto dopo le critiche ricevute per i suoi incontri segreti col presidente della Federazione internazionale di calcio (FIFA) Gianni Infantino, si sono rivelati vani. L’elezione era prevista per la sessione primaverile delle Camere, attualmente in corso, ma è stata rinviata.

Il 24 febbraio la commissione ha spiegato che i tre candidati rimasti, ovvero Maria-Antonella Bino, Lucienne Fauquex e Félix Reinmann, non hanno fatto l’unanimità. Di conseguenza, la CG ha ora deciso di rimettere a concorso, per la terza volta, il posto di procuratore generale. Tuttavia, indicano in una nota odierna i servizi parlamentari, non lo farà subito, ma più in là nel corso dell’anno.