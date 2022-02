Nella giornata odierna i cittadini svizzeri sono chiamati ad esprimersi su quattro oggetti federali l’iniziativa popolare «Sì al divieto degli esperimenti sugli animali e sugli esseri umani», l’iniziativa popolare «Fanciulli e adolescenti senza pubblicità per il tabacco», la modifica della legge federale sulle tasse di bollo e la legge federale su un pacchetto di misure a favore dei media. Chi non l’avesse già fatto per corrispondenza, ha tempo fino a mezzogiorno per recarsi al seggio.

Ma vediamo più nel dettaglio quali sono i temi in votazione partendo dall’iniziativa popolare «Sì al divieto degli esperimenti sugli animali e sugli esseri umani». L’iniziativa si propone di vietare sia gli esperimenti sugli animali sia l’importazione di prodotti sviluppati ricorrendo a tali esperimenti. Chiede, inoltre, che la ricerca condotta senza impiegare animali riceva almeno lo stesso sostegno statale accordato oggi alla ricerca che se ne avvale. Esige infine anche il divieto degli esperimenti sugli esseri umani. In caso di accettazione dell’iniziativa, non sarebbero più disponibili in Svizzera nuovi farmaci ad uso umano e veterinario sviluppati grazie alla sperimentazione animale, ad esempio i vaccini. Inoltre, le attività di ricerca e sviluppo di farmaci e di prodotti quali preparati fitosanitari andrebbero ridimensionate e verrebbero eventualmente trasferite all’estero.

L’iniziativa popolare «Sì alla protezione dei fanciulli e degli adolescenti dalla pubblicità per il tabacco (Fanciulli e adolescenti senza pubblicità per il tabacco)» chiede, dal canto suo, di vietare completamente la pubblicità per il tabacco dove fanciulli e adolescenti potrebbero vederla come, per esempio, nella stampa, sui manifesti, su internet, nei cinema, nei chioschi o in occasione di manifestazioni. Le stesse regole si applicherebbero anche alle sigarette elettroniche. Rimarrebbe permessa la pubblicità destinata esclusivamente agli adulti o nei luoghi non accessibili ai minorenni. Il Consiglio federale e il Parlamento considerano l’iniziativa troppo restrittiva e per questa ragione le contrappongono un controprogetto indiretto che introduce un divieto di pubblicità per i prodotti del tabacco e le sigarette elettroniche sui manifesti e nei cinema. Il divieto concerne anche la consegna gratuita di sigarette e la sponsorizzazione di manifestazioni a carattere internazionale da parte delle multinazionali del tabacco. La nuova legge potrà entrare in vigore indipendentemente dall’esito della votazione sull’iniziativa popolare.

Il terzo oggetto in votazione riguarda la modifica della legge federale sulle tasse di bollo. Il Consiglio federale e il Parlamento vogliono infatti abolire la tassa d’emissione in quanto ritengono che le imprese debbano poter acquisire nuovo capitale proprio senza essere tassate. Contro il progetto, però, è stato chiesto il referendum perché, secondo gli oppositori, esso andrebbe soprattutto a beneficio delle grandi imprese e non di quelle giovani ed in rapida crescita che non hanno ancora costituito riserve.

L’ultimo oggetto in votazione, infine, riguarda la legge federale su un pacchetto di misure a favore dei media. IL Consiglio federale e il Paramento intendono rafforzare i media locali e regionali. Già da tempo la Confederazione riduce il costo di distribuzione di giornali in abbonamento. Ora si vuole estendere questa riduzione a giornali a tiratura più elevata e alla distribuzione mattutina, promuovere i media online e concedere alle emittenti radiofoniche locali e televisive regionali un sostegno più cospicuo a condizione che si rivolgano prevalentemente a un pubblico svizzero e trattino argomenti in svariati campi della politica, dell’economia e della società. Si prevede di finanziare le misure di promozione con il canone radiotelevisivo e attingendo alle finanze federali; i giornali e i media online ne beneficerebbero per sette anni.

I video esplicativi sui quattro oggetti in votazione

