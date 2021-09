Certificato COVID per ristoranti, cultura ed eventi al chiuso

Coronavirus

Il Consiglio federale ha deciso di estendere l’obbligo del pass a partire dal 13 settembre – «L’alternativa? Rischiare il sovraccarico degli ospedali o reintrodurre il lockdown» afferma Alain Berset – In consultazione l’introduzione del Passenger Locator Form per i non vaccinati