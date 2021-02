Il cadavere di una 32.enne serba con ferite d’arma da fuoco è stato rinvenuto oggi pomeriggio in un appartamento di Winterthur-Zinzikon (ZH). La polizia ha già arrestato il presunto autore del delitto, un 76.enne connazionale della vittima.

Le forze dell’ordine hanno ricevuto verso mezzogiorno una segnalazione riguardo a una persona morta in un condominio. Giunti sulla scena, i soccorritori hanno trovato il corpo della donna, così come il sospettato.

Il bambino di due anni della vittima è stato portato in una struttura idonea, precisa la polizia cantonale in una nota. Il corso degli eventi e le circostanze del crimine non sono ancora chiari: anche l’Istituto forense di Zurigo e quello di medicina legale dell’Università della città sulla Limmat sono al lavoro.