È giallo nel canton Argovia: la polizia oggi ha rinvenuto in un appartamento di Spreitenbach un cadavere e una persona ferita. Le indagini sono in corso. Un portavoce della Polizia cantonale argoviese ha confermato all’agenzia Keystone-ATS una notizia pubblicata sul portale online del «Blick». I motivi e la dinamica dei fatti non sono ancora stati chiariti, ha precisato, aggiungendo che l’allarme alla centrale è arrivato attorno alle 9.00 di questa mattina. Per quanto riguarda le persone coinvolte, il portavoce ha spiegato che si tratta di due adulti.