Il cadavere di un 33.enne è stato ripescato venerdì nell’Aare vicino a Olten (SO). L’uomo era scomparso il 13 giugno mentre faceva il bagno a Boningen (SO), precisa la polizia solettese in una nota odierna, aggiungendo che a scoprirlo nei pressi di una diga è stato un passante.