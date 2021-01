Un uomo è stato fermato ieri pomeriggio nella zona del ritrovamento del cadavere che giaceva su una riva della Limmat a Würenlos (AG). La vittima è un uomo non ancora identificato, mentre l’arrestato è un 31.enne del canton Zurigo. L’uomo è fortemente sospettato del delitto, anche se le circostanze non sono ancora state chiarite, ha detto a Keystone-ATS una portavoce della procura argoviese, confermando notizie di vari media.

Il corpo, che si trovava sotto un sentiero ed era in parte sommerso dall’acqua, è stato recuperato con una barca. Sul posto è intervenuta la scientifica. Si attendono ancora gli esiti dell’autopsia e la decisione del giudice delle misure coercitive in merito alla detenzione preventiva dell’uomo finito in manette.