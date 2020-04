Lunedì dell’Angelo nella tragedia nei Grigioni: un 21.enne si è procurato ferite mortali cadendo da un ponte a Flims (GR). Lo ha indicato oggi la Polizia cantonale grigionese in un comunicato. Secondo i primi risultati emersi dall’inchiesta, il giovane si è arrampicato nella notte sulla ringhiera del ponte Stennabrücke perdendo l’equilibrio. La tragedia si è consumata alla 1:30.

L’uomo è precipitato nel vuoto per oltre trenta metri, ha precisato la polizia grigionese. Il 21.enne si era incamminando sul ponte in compagnia di un amico in direzione del villaggio di Flims.