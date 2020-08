Una ciclista di 39 anni è morta ieri in seguito a una brutta caduta in bicicletta a Liestal (BL). La donna ha perso il controllo del mezzo che è andato ad urtare il cordolo del marciapiede sbalzandola di sella. Trasportata in ospedale in condizioni disperate, la malcapitata è deceduta poco dopo, indica oggi la polizia cantonale in una nota.