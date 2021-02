Uno sciatore vodese di 21 anni ha perso la vita ieri verso le 11.30 nella regione di Fiesch (VS) cadendo per diversi metri in un torrente gelato e innevato. Al momento dell’incidente il giovane era in compagnia di altre tre persone che avevano lasciato una pista segnalata del comprensorio sciistico di Fiescheralp.