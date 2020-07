Ieri mattina allo Schreckhorn, nella zona di Grindelwald (BE), un’alpinista è caduta per diverse centinaia di metri nel vuoto. La donna è morta sul posto.

Secondo i primi accertamenti, la donna stava effettuando un’ascesa in compagnia di un’altra persona, quando per ragioni ancora da chiarire è caduta. L’identificazione formale della vittima deve ancora essere effettuata. La persona che la accompagnava è stata rapidamente tratta in salvo ed è stata presa in carico da un team di sostegno psicologico.