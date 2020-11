Nel 2019 sono state eseguite 13.252 pene e misure in Svizzera. Ciò è pari a 190 casi (o l’1,4%) in meno rispetto all’anno precedente. La proporzione di cittadini svizzeri è in aumento, e si attesta ora al 36% del totale, indica oggi l’Ufficio federale di statistica. Oltre i due terzi (68%) erano incarcerazioni in uno stabilimento penitenziario. Poco meno di un terzo (32%) delle sanzioni corrispondevano a prestazioni di lavoro di pubblica utilità o a una sorveglianza elettronica.

Delle 964 persone che nel 2019 sono state colpite da almeno un provvedimento, più di due terzi sono state sottoposte a cure per disturbi mentali. Il dieci per cento è stato obbligato a sottoporsi a un trattamento contro le dipendenze. Tali cifre sono in calo dal 2016.

Ciò vale anche per la maggior parte delle nazionalità delle persone incarcerate, ad eccezione degli svizzeri: 1740 elvetici erano detenuti a fine 2019, 12 in più rispetto all’anno precedente e 15 in più rispetto al 2017. I cittadini dell’ex Jugoslavia - il secondo gruppo di nazionalità più presente - erano 558 nel 2019, 52 in meno rispetto all’anno precedente e 70 in meno rispetto al 2017. Le persone con altre origini - come nordafricani, dell’Africa occidentale e albanesi - hanno mostrato un calo analogo.

