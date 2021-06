Secondo i rilevamenti effettuati dalla Segreteria di Stato dell’economia (SECO), alla fine di maggio 2021 erano iscritti 142.966 disoccupati presso gli uffici regionali di collocamento (URC), ossia 8.313 in meno rispetto al mese precedente. Il tasso di disoccupazione è diminuito dal 3,3% nel mese di aprile 2021 al 3,1% nel mese in rassegna. Rispetto allo stesso mese dell’anno precedente, il numero di disoccupati è diminuito di 13.032 unità (-8,4%). In Ticino il tasso di disoccupazione in maggio si attesta al 3%, ossia 0,2 punti in calo rispetto al mese precedente e 0,9 punti in meno rispetto al maggio 2020.