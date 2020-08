Nel primo semestre 2020 l’immigrazione in Svizzera è diminuita del 5,7% rispetto allo stesso periodo del 2019. L’emigrazione è invece diminuita del 14,4%, si legge in un comunicato odierno della Segreteria di Stato della migrazione (SEM).

La pandemia di coronavirus e le misure di protezione adottate dalla Svizzera e dalla maggior parte degli altri Paesi hanno avuto un effetto considerevole sui moti migratori, sottolinea la SEM. Nei mesi di aprile e maggio il numero di persone immigrate in Svizzera rispetto all’anno scorso è diminuito rispettivamente del 28% (5132) e del 42% (4208). Anche in giugno le cifre sono inferiori rispetto al 2019 (6460, -8%).

Significativa la diminuzione per quel che riguarda l’emigrazione, con una contrazione in aprile del 34% (3800 persone) e in maggio del 19% (4212). Stesso discorso per il mese di giugno (5838, -10%). Il saldo migratorio leggermente attivo si spiega con il livello elevato dell’immigrazione tra gennaio e febbraio e con il calo dell’emigrazione in aprile e maggio, dovuto in particolare alla limitazione delle possibilità di spostamento.