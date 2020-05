Un calo dell’occupazione delle strutture carcerarie. Questo, in sostanza, è quanto emerge dai dati dell’Ufficio federale di statistica (UST) pubblicati oggi. Al 31 gennaio 2020 il tasso di occupazione si attestava infatti al 78,2%, due punti percentuali in meno rispetto allo stesso giorno di riferimento dell’anno precedente. In cifre, si è passati da 239 detenuti a 233 detenuti su un totale di 298 posti di detenzione disponibili. Questi dati sono simili a quelli registrati nel corso del 2018 (235 detenuti, per un tasso di occupazione del 78,9%), ma ben dal di sotto della media nazionale. Nei cento stabilimenti penali in tutta la Confederazione, il 31 gennaio 2020 si trovavano 6.906 detenuti per un totale di 7.390 posti. Il tasso di occupazione lievita in questo caso al 93,5%, un dato in linea con quello dello scorso anno (6.943 detenuti per 7.394 posti complessivi, 93,9%).