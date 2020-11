In Svizzera si constata un calo della disponibilità a vaccinarsi contro il coronavirus. È quanto emerge dal quarto sondaggio dell’istituto Sotomo sull’accettazione e l’efficacia del lavoro di prevenzione contro il coronavirus.

In che modo le notizie positive sui vari candidati al vaccino influenzeranno gli atteggiamenti sarà evidente solo nei prossimi sondaggi, scrivono in proposito gli autori dello studio.

A colpire è inoltre l’evoluzione in termini di fiducia che viene riposta nelle organizzazioni e nei gruppi di persone incaricate di informare sul nuovo coronavirus. Tra la primavera e l’estate, ad erodersi è stata in particolare la fiducia nei media, mentre tra l’estate e l’autunno il calo riguarda soprattutto le autorità.

Rispetto all’estate è peggiorata anche la sensazione di benessere degli intervistati, scesa ai livelli del mese di marzo. Secondo l’istituto di ricerca, l’attenzione si concentra ora «sulle risorse emotive sempre più scarse per affrontare il perdurare della crisi».

In questa seconda ondata, il coronavirus è diventato una malattia che il 57% degli intervistati conosce perché ha toccato qualcuno nella propria sfera di conoscenze. Le persone in questa situazione sono naturalmente più propense ad assumere la responsabilità delle misure per rallentare la diffusione del virus.