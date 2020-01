Lo scorso anno la migrazione illegale in Svizzera ha visto una nuova diminuzione, in linea con di dati degli ultimi anni. Il corpo delle guardie di confine ha infatti recensito 12.927 casi di soggiorno illegale, contro i 16.563 di due anni fa. Nel 2017 erano ancora oltre il doppio, ovvero 27.300.

La regione più toccata è il Ticino (Regione IV) con i suoi 3.474 casi, che hanno visto coinvolte 3.160 persone. Ciò significa che in alcuni casi una persona è stata intercettata in più occasioni.

Il calo registrato a livello nazionale lo si riscontra in ogni caso anche in Ticino: si è infatti passati dai 10.873 casi del 2015, ai 33.844 del 2016, ai 15.106 del 2017 e ai 5.617 di due anni fa.

Dietro al Ticino, al secondo posto delle regioni più toccate dal fenomeno, si situa la Regione I, che comprende Basilea e Berna, con 3.389 casi. Al terzo troviamo invece la Regione V, formata da Vallese, Vaud e Friburgo, con 2.444. Nel canton Ginevra (Regione I), preso in considerazione in solitaria così come il Ticino, i casi sono stati 1.338.

Per quanto riguarda i mezzi di trasporto «preferiti» da chi ha tentato l’ingresso illegale in Svizzera, la statistica federale indica che le guardie di confine hanno intercettato illegali in 6.489 occasioni sui treni, 5.472 volte sulle strade, 947 negli aeroporti (unica categoria in leggero aumento) e 19 su battelli.