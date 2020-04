Per quanto riguarda invece i primi tre mesi del 2020, il numero delle ammissioni è diminuito da 1.801 a 1.563 (-13,2 %) rispetto al primo trimestre 2019. Questo calo è dovuto alla sospensione del reclutamento da parte dell’esercito, nonché alle giornate d’introduzione per il servizio civile in relazione con la pandemia di COVID-19, spiega l’Ufficio federale del servizio civile in una nota odierna.