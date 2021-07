Come già accennato, l’obiettivo del 33% di riduzione rispetto al 1990 è quindi stato mancato. Per questo motivo, la tassa sul CO2 aumenterà da 96 a 120 franchi per tonnellata di CO2 a partire dal primo gennaio 2022. Si tratta dell’ultimo incremento possibile nell’attuale legislazione.

La tassa aumenta infatti automaticamente quando gli obiettivi intermedi di riduzione delle emissioni non vengono raggiunti. Il balzello viene riscosso sui combustibili fossili e due terzi dei proventi vengono ridistribuiti alla popolazione e all’economia, ricorda l’UFAM. Parte dei fondi viene investito in un programma edifici e in uno per le tecnologie.