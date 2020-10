Il Ministero pubblico della Confederazione (MPC) ha restituito finora 36,6 milioni di franchi che erano stati bloccati in relazione a diversi procedimenti penali riguardanti ex funzionari del calcio sudamericani. Di questi, 20,5 milioni sono stati restituiti in settembre, precisa un comunicato odierno della Procura federale.

In particolare Nicolas Leoz, per anni presidente della Confederazione sudamericana del calcio (CONMEBOL), e Eduardo Deluca, ex segretario generale, sono stati accusati di aver abusato delle loro rispettive funzioni a danno della CONMEBOL e di essersi arricchiti in modo illecito.

Nel dicembre 2019, a seguito del decesso di Leoz, il procedimento nei suoi confronti è stato abbandonato. Deluca è stato invece condannato mediante decreto d’accusa per complicità in ripetuta amministrazione infedele qualificata: 16,1 milioni, che erano stati congelati in Svizzera, sono quindi stati restituiti alla CONMEBOL in quell’occasione.

Il mese scorso sono stati resi alla parte lesa anche altri fondi. Il MPC ha infatti abbandonato un procedimento a carico di Deluca visto che per gli stessi fatti è imputato anche in Argentina e ritornato alla CONMEBOL 1,8 milioni. La Procura federale ha pure disposto la restituzione di altri 18,7 milioni legati ad un altro procedimento ancora pendente visto che le decisioni in merito ai fondi sono passate in giudicato.

Per il MPC questa vicenda dimostra «in modo esemplare come la strategia di un procedimento penale (o di un complesso di procedimenti) sia determinata in grande misura dalla cooperazione e dal coordinamento fra autorità inquirenti dei diversi Stati». In casi come questo, quando cioè sia i presunti autori che le vittime sono all’estero e l’unico legame con la Svizzera è la presenza di valori patrimoniali, «è talvolta opportuno affidare la direzione del perseguimento penale vero e proprio all’autorità straniera e concentrarsi sull’assistenza giudiziaria, sul blocco, la confisca e la restituzione dei beni» nella Confederazione, precisa il comunicato.

