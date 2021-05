In base ai dati attuali, la contrazione maggiore riguarda le condanne per violazioni alla legge sugli stranieri e la loro integrazione (-17%). In forte calo (-13%) anche quelle per reati secondo la legge sulla circolazione stradale (LCStr). In particolare, sono scese del 15% quelle per guida in stato di inattitudine, fatto che può essere ricondotto in parte alla chiusura di bar e ristoranti, aggiunge l’UST.