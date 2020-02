Nelle prime ore di oggi - mercoledì - un conducente a Coira ha imboccato regolarmente l’entrata nord dell’autostrada A13 ma poco dopo ha invertito la marcia, mettendosi a viaggiare in contromano. In seguito, fortunatamente, è stato però fermato da una pattuglia della Polizia cantonale grigionese, dopo che aveva percorso un breve tratto.

Il protagonista del fatto è un 27.enne ungherese che si è immesso sulla A13 in direzione di Zizers attorno alle 3.00. Ma poiché la sua intenzione andare in quella di Flims, ha fatto dietrofront con la sua vettura per proseguire verso sud.