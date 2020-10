Anche se cambiare cassa malati per molti assicurati significherebbe risparmiare parecchio denaro, in Svizzera sono poche le persone che optano per questa soluzione. Se nella Svizzera tedesca la tendenza è probabilmente legata al moderato aumento dei premi (nel 2021 l’aumento medio a livello nazionale è dello 0,5%), molti assicurati dichiarano anche di essere contenti della loro cassa malati. In Romandia e ancora di più in Ticino, dove l’aumento medio dei premi risulta più alto rispetto al resto della Svizzera (2,1%), c’è invece più scontentezza. È quanto emerge dalle analisi di vari portali dedicati al confronto dei prezzi e pubblicate nelle scorse settimane: Moneyland.ch, Comparis.ch e Bonus.ch.

Il potenziale di risparmio calcolato da Moneyland.ch per i premi dell'assicurazione malattia obbligatoria...