Un albergo di Pontresina (GR) è stato evacuato oggi a causa del fumo sprigionato da un incendio scoppiato nel camino di un forno per la pizza. L’allerta è scattata alle 15.15, indica la polizia cantonale in una nota, precisando che i pompieri sono intervenuti con due autocisterne. Tutte e 30 le persone presenti nella struttura sono illese. È stata aperta un’inchiesta per chiarire la dinamica del sinistro.