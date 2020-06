In futuro, i camion che circolano sulle strade di transito nella regione alpina saranno obbligati ad avere sistemi di assistenza per ridurre gli incidenti. Eccezioni temporanee saranno ammesse per il traffico da e per la Svizzera meridionale. È quanto prevede un progetto preliminare di modifica della Legge federale sulla circolazione stradale messo in consultazione dalla Commissione dei trasporti del Consiglio nazionale.