Un camion guidato da un autista 63.enne si è scontrato oggi pomeriggio a Neuhausen am Rheinfall (SH) con diverse auto che viaggiavano in senso opposto. Per ragioni che un’inchiesta dovrà chiarire il mezzo pesante si è spostato più volte sulla corsia contromano. Ad avere la peggio è stato il camionista che è deceduto in ospedale per le gravi ferite riportate. Anche il conducente di una delle vetture è rimasto ferito.