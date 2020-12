La vigilia di Natale, verso le 22.15, la polizia vodese ha intercettato un camionista ucraino che stava viaggiando a zigzag sull’autostrada A1 tra Rolle e Gland (VD). Il controllo ha rivelato un’alcolemia di 0,75 mg/l (1,5 per mille).

Le pattuglie impegnate nel suo inseguimento sono riuscite rapidamente a fermare il conducente dell’autoarticolato. Il camionista 46enne, che non ha potuto continuare il viaggio, ha dovuto dare una cospicua garanzia in denaro per assicurare il pagamento della multa e delle spese procedurali, riferisce una nota odierna della polizia cantonale.