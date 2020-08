È necessario realizzare studi scientifici, limitati nel tempo e severamente regolamentati, sul consumo di canapa a scopo ricreativo in Svizzera. Come il Consiglio Nazionale, anche la Commissione della sicurezza sociale e della sanità degli Stati sostiene, con 8 voti a 4, la modifica della legge sugli stupefacenti, che prevede un articolo sulla sperimentazione.

L’attuale situazione è insoddisfacente, si legge in una nota diffusa oggi dai servizi del parlamento. Per la maggioranza la nuova norma introduce la possibilità di studiare in modo approfondito l’impatto dei nuovi disciplinamenti sull’impiego della canapa e i suoi effetti.