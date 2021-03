Dal prossimo 15 maggio sarà possibile presentare all’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) domanda per svolgere sperimentazioni pilota sul consumo di canapa a scopi non medici. Il Consiglio federale ha adottato oggi la pertinente ordinanza, che precisa le rigide condizioni alle quali gli studi potranno essere svolti.

Le ricerche, evidenzia in una nota il governo, hanno come obiettivo accrescere le conoscenze su vantaggi e svantaggi di un accesso controllato alla canapa. In particolare, si vogliono valutare e documentare gli effetti sulla salute dei consumatori e sulle loro abitudini, ma anche misurare l’impatto sul mercato delle droghe illegali, sulla protezione della gioventù e sulla sicurezza pubblica. Riassumendo, l’intento è quello di fornire una base scientifica solida per le decisioni future sul tema.